Anche i mercati sono contenti. La Borsa di Milano apre in rialzo dopo l'elezione di Mattarella

31 Gennaio 2022

L’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica ha influito sulla Borsa di Milano: oggi infatti ha riaperto in forte rialzo, in linea con gli altri listini europei.

Il primo indice Ftse Mib avanza dell’1,84% a 27.055 punti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 125 punti, rispetto ai 122 punti dell’avvio di giornata. Il rendimento del decennale italiano in lieve rialzo all’1,22%, rispetto all’1,198% dell’inizio di seduta.

Le Borse europee avviano in forte rialzo la prima seduta della settimana. I listini rimbalzano dopo i cali della settimana scorsa a causa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Si guarda ora alla riunione della Bce in programma giovedì. Intanto gli investitori si concentrano sui risultati delle trimestrali per valutare l’intensità della ripresa economica. Apertura in forte rialzo per Francoforte (+1,23%), Parigi (+1,06%), Madrid (+1,01%). Bene anche Londra (+0,09%).