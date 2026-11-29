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29 Novembre 2026 - 13.07

ATF

di Rock Reynolds

«Scrivi sempre del luogo che conosci meglio.» Ecco il suggerimento che un aspirante narratore si sente rivolgere costantemente da chi quella strada l’ha già percorsa con successo. L’amico Joe R. Lansdale non perde occasione per ricordarlo a tutti e, a chi gli chiede come mai nella sua variegata produzione non si sia mai staccato dai suoi lidi aviti, risponde con un ghigno beffardo che, anche quando una sua storia è ambientata su Marte o nell’antica Roma, lui in realtà sta scrivendo del suo amato Texas Orientale.

James Lee Burke, nativo di Houston, Texas, quindi alquanto vicino alla terra natia di Lansdale – per lo meno secondo il senso americano delle distanze –, quel consiglio lo ha fatto suo, solo che lui di luoghi di cui scrivere ne ha due. In un certo senso, addirittura, tre. Da anni, infatti, divide il suo tempo tra la Louisiana, nel profondo Sud, e il Montana, territorio remoto del Nordovest, cuore del selvaggio West. E proprio il Montana, forse per il clima continentale e le enormi praterie, ha qualcosa di prossimo al confinante Midwest.

Sono terre che da sempre nutrono la fantasia dei migliori narratori degli Stati Uniti e James Lee Burke, classe 1936, è destinato a ricavarsi un posto di primo piano nel gotha degli scrittori contemporanei americani.

Noto ai più come padre del detective Dave Robicheaux, già membro del dipartimento di polizia di New Orleans, James Lee Burke ha faticato non poco a imporre il proprio stile crudo e poco corretto politicamente ed è stata proprio la creazione del problematico ex-poliziotto, apparso nel romanzo Pioggia al Neon (1987), ad avergli aperto la strada. Oggi, con ben tre Edgar Award alle spalle – nessuno come lui – James Lee Burke è un autore di bestseller che, però, trova forte apprezzamento anche tra i critici e gli appassionati di “alta letteratura”.

Bandiere sul Bayou (Jimenez, traduzione di Gianluca Testani, pagg 301, euro 20) è l’ultimo suo romanzo a essere stato pubblicato in Italia e, per sua stessa ammissione, è un libro a cui è particolarmente affezionato: anzi, come scrive in apertura della pagina dei “Ringraziamenti”: «Considero Bandiere sul Bayou il mio lavoro migliore».

Malgrado, infatti, anch’io sia un grande appassionato della sua serie più nota, quella avente per protagonista Dave Robicheaux, il primo romanzo di James Lee Burke da me letto è stato Two for Texas, una rivisitazione alquanto personale della battaglia di Alamo: una vera folgorazione per il sottoscritto.

Bandiere sul Bayou si inserisce a suo modo nel medesimo filone del romanzo storico a James Lee Burke tanto caro. A differenza di Two for Texas, nel quale la chiave ironica è prevalente, Bandiere sul Bayou colpisce per la sua prosa pittorica, imperniata su tinte fosche e dominata dalla violenza di una società, quella del Sud degli Stati Uniti, lacerata da una Guerra civile fratricida e dall’incapacità di dare alle due parti in lotta una sintesi di umana pietà. Bandiere sul Bayou, è bene dirlo subito, non è per stomaci deboli e non cede a nessun compromesso.

Senza svelare troppo di una storia comunque all’insegna di una suspense non scontata, la narrazione si dipana a partire da un fatto di sangue in seno a un conflitto che mieté un numero imprecisato di vittime, compreso tra il mezzo milione e il milione. L’anno è il 1863 e lo scenario si divide tra Louisiana e Texas, mentre l’esercito dell’Unione avanza implacabile. Una bellissima schiava, che si dice abbia poteri sciamanici, è accusata di aver ucciso un ricco uomo bianco che l’ha molestata. In fuga insieme a una donna bianca dalle ampie vedute e dai forti slanci umanitari, è braccata tanto dai militari dell’Unione che dalle bande di rinnegati schiavisti e dall’esercito regolare Confederato. Mentre la guerra impazza, in un paese in cui vige ancora la legge del taglione e la schiavitù è un elemento portante del tessuto civile, le scelte individuali faranno la differenza.

Scandito dalla voce di un narratore diverso in quasi ogni capitolo, Bandiere sul Bayou racconta un mondo in rapida ma non indolore trasformazione attraverso gli occhi di Hannah Laveau, la schiava veggente; Florence Milton, la donna bianca che difende l’universo femminile, in particolare quello afroamericano; Wade Lufkin, un ufficiale medico invaghitosi di Hannah; Pierre Cauchon, il poliziotto sudista la cui missione è assicurare Hannah alla giustizia, ma le cui convinzioni muteranno in corso d’opera; Darla Babineaux, la schiava liberata, in passato appartenuta al latifondista della cui uccisione è accusata Hannah; e il colonnello Carlton Hayes, a capo di una banda di teppisti rinnegati. Ma, più ancora dei personaggi, a risultare vincente in questo romanzo è la ricostruzione dell’atmosfera di apocalisse incombente in cui la vicenda si inserisce. Non va dimenticato, infatti, che il Sud schiavista era conscio di rischiare un crollo assoluto di valori considerati vitali da secoli e che l’avanzata implacabile delle forze nordiste, soprattutto quella del discusso generale Sherman, rappresentava una promessa letale più che un’incognita terrificante. Il resto lo fanno le sapienti descrizioni di un territorio che James Lee Burke conosce a menadito, quello delle paludi della Louisiana, con la sua cultura bianca sudista, i suoi influssi creoli e cajun, una presenza massiccia di schiavi di colore. I “bayou”, infatti, sono zone in cui terra e acqua si confondono e compenetrano, rendendo il territorio difficilmente permeabile e cristallizzando stili di vita e valori – qualcuno potrebbe pure dire disvalori – in un ciclo che si ripropone all’infinito.

Nei dialoghi allitterati dei protagonisti spesso affiorano nomi di località tristemente note per battaglie campali e scene di indicibili massacri: Vicksburg, Bull Run o Manassas, Fort Sumter, Richmond, Shiloh, solo per citarne alcuni. E, ovviamente, saltano fuori i nomi di alcuni dei grandi attori del conflitto, tra cui il presidente Lincoln, il generale Robert E. Lee, il generale Stonewall Jackson, il generale Sherman e via discorrendo.

Molti lettori italiani potrebbero anche non aver mai preso in considerazione un romanzo di James Lee Burk, ma è probabile che ne abbiano visto qualche trasposizione cinematografica. Il detective Dave Robicheaux è stato portato sul grande schermo con ottimi risultati da Alec Baldwin in Omicidio a New Orleans (1995) e Tommy Lee Jones in L’occhio del ciclone – In the Electric Mist (2009), rispettivamente tratti dai romanzi Prigionieri del cielo e L’occhio del ciclone.

A testimonianza della portata dell’opera di James Lee Burke per la cultura della Louisiana, la municipalità di New Iberia, città nel sud dello stato in cui il grande autore passa tuttora una parte del suo tempo, ha eretto nel 2024 una statua in suo onore.