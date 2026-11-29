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29 Novembre 2026 - 12.28 Culture

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Il kolossal d’animazione alla scoperta della vita di Gesù Il Re dei Re. La più grande storia mai raccontata arriva nei cinema italiani dal 3 dicembre, presentato da Nexo Studios e A Contracorriente.

Sarà proiettato in anteprima domenica 29 novembre alle ore 11.10 presso UCI Cinemas Bicocca di Milano (viale Sarca, n. 336 angolo Via Chiese), impreziosito da un incontro speciale dedicato al pubblico in sala e da tante sorprese. L’evento sarà introdotto da Maurizio Merluzzo, attore, doppiatore e content creator che dà la voce a Gesù nel film d’animazione.

Diretto dal regista coreano Seong-ho Jang, autore della sceneggiatura insieme a Rob Edwards, il film è stato campione d’incassi con oltre 80 milioni di dollari al botteghino. Negli Stati Uniti d’America è uscito nel 2025 ed è stato un successo travolgente poi diffusosi in tutta Europa.

La pellicola è ispirata a “The Life of Our Lord”, il racconto che Charles Dickens scrisse per i suoi figli e che leggeva loro ogni anno come tradizione natalizia. L’opera era rimasta inedita per volontà dello scrittore e venne pubblicata solo nel 1934, a più di sessant’anni dalla sua scomparsa.

Protagonisti sono Charles Dickens, suo figlio Walter e l’inseparabile gatta Willa proprio nei giorni della messa in scena del Canto di Natale. Tutto comincia quando Dickens narra al piccolo Walter la storia più grande mai raccontata: è così che quando quella che sembrava una semplice favola della buonanotte si trasforma in un viaggio destinato a cambiargli la vita.

Trasportato dalla sua vivida immaginazione, Walter si ritrova a camminare a fianco di Gesù, assistendo ai suoi miracoli e condividendone le prove. Accompagnato dalla curiosa Willa, il giovane protagonista vive un’avventura straordinaria che gli permetterà di guardare a quel racconto con occhi nuovi ed entusiasti.

Il prestigioso cast vocale hollywoodiano (Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Roman Griffin Davis, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Mark Hamill, Forest Whitaker e Ben Kingsley) troverà il suo corrispettivo nella versione italiana nelle voci di Maurizio Merluzzo (attore, doppiatore e content creator con oltre 3 milioni di follower sui social) nel ruolo di Gesù e di Francesco Pezzulli (voce italiana di Leonardo di Caprio) nel ruolo di Charles Dickens.

Oltre a loro, anche Valentina Pallavicino, Beatrice Caggiula, Patrizia Mottola, Jolanda Granato, Oliviero Corbetta, Pietro Ubaldi, Luca Sandri, Gianni Gaude, Claudio Moneta, Donato Sbodio, Luca Graziani, Matteo De Mojana, Claudio Colombo, Fabio Simoni, Riccardo D’Aquino, Francesco Mei, Marco Manzini, Andrea Failla, Luca Ghignone, Laura Valastro, Irene Giuliano.

Per accompagnare il pubblico anche oltre la sala cinematografica, nasce il progetto digitale de I Misteri della Fede: un sito web dedicato; il canale Whatsapp per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla rassegna; la newsletter con approfondimenti, riflessioni e spunti sui grandi temi della fede e dell’esistenza; e i nuovi canali social ufficiali Facebook, Instagram e TikTok, pensati come spazi di dialogo, confronto e condivisione per una comunità in continua ricerca di significato.

Il film d’animazione fa parte del progetto de “I Misteri della Fede di Nexo Studios”, la stagione cinematografica dedicata all’esplorazione della spiritualità, della relazione tra l’uomo e il divino e del senso profondo dell’esistenza.

La pellicola sarà disponibile per l’organizzazione di matinée scolastiche al cinema. Grazie alla collaborazione con Keaton, gli insegnanti potranno prenotare una proiezione su misura attraverso la piattaforma keaton.eu, scegliendo la sala cinematografica più comoda per l’istituto e ricevendo i materiali didattici per l’approfondimento in classe.

I Misteri della Fede di Nexo Studios è distribuito in Italia in collaborazione con i media partner Avvenire, Famiglia Cristiana, Gruppo Editoriale San Paolo e con RTL 102.5 come Radio Ufficiale.

Prevendite aperte e biglietti disponibili su www.nexostudios.it.

L’elenco completo delle sale cinematografiche aderenti e tutte le informazioni sulle proiezioni sono consultabili sui siti www.nexostudios.it e www.ilredeirefilm.it.