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29 Novembre 2026 - 12.32 Culture

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La sfilata più grande al mondo, quella del Macy’s Thanksgiving Day Parade di New York, compie un secolo di vita. 100 anni dell’evento organizzato nel “Giorno del ringraziamento” (l’ultimo giovedì di novembre) e organizzato dai grandi magazzini Macy’s.

Da un secolo ormai la sfilata unisce, fa gioire e stupire milioni di persone che accorrono nella Grande Mela, in un percorso lungo circa 4 km: dall’Upper West Side, sulla 77/a strada lungo Central Park, fino a Herald Square, sulla 34/a strada, dove si trova il negozio Macy’s più grande degli Stati Uniti.

Tenutasi per la prima volta nel 1924, ma sospesa per due volte nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, il centesimo anniversario si è celebrato ufficiosamente il 26 novembre 2026 ma la sfilata è stata posticipata a oggi sabato 28 novembre a causa di forti venti previsti su New York.

Il numero 100 farà da padrone per questa occasione speciale, con un numero record di 100 elementi gonfiabili nei cieli di Manhattan, tra palloni giganti, balloonicle (gonfiabili motorizzati) e palloni d’epoca, tra cui l’ippopotamo blu (‘Blue Hippopotamus’), il celebre pallone aerostatico gigante diventato leggendario per essere scomparso nel nulla dopo la parata del 1931.

Durante i primi anni della parata, gli organizzatori riempivano i palloncini di elio e li facevano volare via alla fine del percorso, offrendo premi a chiunque li trovasse e li restituisse. Dopo la parata del 1931, tutti i palloni furono recuperati, tranne appunto proprio l’Ippopotamo Blu, e quindi, ora, dopo 95 anni, torna quindi un pezzo di storia.

Un secolo di vita permette di unire personaggi di diverse generazioni della cultura pop contemporanea a icone storiche della parata e personaggi della cultura pop contemporanea a icone storiche della parata: dal debutto di Bluey, Hello Kitty (con salopette blu e fiocco rosso), Buckaroo Bob dei Minions, Joe Cool & Woodstock dei Peanuts e Topolino Apprendista Stregone (Sorcerer’s Apprentice Mickey), al ritorno dei classici come Underdog (assente dal 1984) e Felix the Cat, affiancati da una selezione speciale della Blue Sky Gallery con gonfiabili firmati da artisti del calibro di Tim Burton, Keith Haring, Jeff Koons e Yayoi Kusama.

La mascotte del centenario sarà per la prima volta Billie Brightpaw, un orsetto creato appositamente dai Macy’s Studios per commemorare l’importante anniversario della sfilata. I palloni verranno gonfiati il giorno prima della parata, il 25 novembre, nell’area intorno all’American Museum of Natural History, e il pubblico potrà assistere gratuitamente.

Tra gli artisti che si esibiranno sia lungo il percorso della parata sia sul palcoscenico allestito di fronte ai magazzini Macy’s, ci saranno Baha Men, Natasha Bedingfield, Blues Traveler, Devo, Feid, Mckenna Grace, Indigo Girls, Wyclef Jean e Queen Latifah, mentre Megan Hilty sarà protagonista di un tributo a Dolly Parton.

Nel 1924 la parata attirava circa 250 mila spettatori; oggi, in media, l’evento è seguito da oltre 3,5 milioni di persone dal vivo lungo le strade di New York e da circa 30-35 milioni di spettatori da casa negli Stati Uniti.

La pianificazione e l’organizzazione della “Macy’s Thanksgiving Day Parade” richiede di mettere in movimento una vera e propria macchina a New York, tra ingegneri, scultori e falegnami al lavoro per oltre 8 mila ore nel Macy’s Parade Studio del New Jersey, agli 11 mila volontari per il 100/o anniversario.

La Macy’s Parade verrà trasmessa in diretta su NBC e in streaming su Peacock, dall’Italia si potrà seguire la sfilata tramite i profili social ufficiali della parata e di NBC.