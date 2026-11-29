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29 Novembre 2026 - 13.26

ATF

di Diego Perugini

E’ stato un tour importante, che ha riportato alla luce un album di quarant’anni fa, ma attualissimo nei suoni e nei contenuti. Ultime date per i Liftiba, tornati insieme nell’antica formazione per riproporre un classico del rock italiano, “17 Re”. Un disco all’epoca per lo più sottovalutato quando non apertamente criticato, ma poi rivalutato nel tempo. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo l’hanno suonato e risuonato negli ultimi mesi nelle arene d’Italia con spettacoli spesso “sold out” e oltre 150mila biglietti venduti.

E ora ecco il gran finale nei club, iniziato l’altra sera all’Alcatraz di Milano. In arrivo altre due date, il 30 novembre al Teatro Della Concordia di Venaria Reale e il 2 dicembre all’Atlantico di Roma. E poi stop.

Un disco attualissimo, “17 Re”, si diceva. Con un suono in creativo equilibrio fra rock, new-wave, post-punk e melodie

mediorientali. E testi che parlano di vittime del potere e delle guerre, alienazione, controllo, libertà.

“Siamo sempre stati molto legati ai temi della politica, del

sociale e, soprattutto, della pace” ha dichiarato più volte Pelù. E anche l’altra sera a Milano, fra un brano e l’altro, non sono mancati slogan e proclami, dalla bandiera palestinese portata sulla scena alle colorite critiche al ministro Crosetto e alle dita medie esibite generosamente.

Due ore di torrido rock in un club pieno zeppo di fan scatenati, intorno ai cinquant’anni (e anche più), che hanno cantato, ballato e persino “pogato” sino allo sfinimento. In scaletta, ovviamente, i pezzi di “17 Re” come “Oro nero”, “Re del silenzio” e l’applauditissima “Apapaia”. Ma anche, nei bis, altri classici della stagione anni Ottanta come “Lulù e Marlene”, “Corri”, “Tziganata”, “La preda” e “Cangaceiro”.

E per chi non ne avesse ancora abbastanza, è appena uscito un doppio disco dal vivo, “17 Re Live 1986-2026”, testimonianza di una “reunion” molto attesa.

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