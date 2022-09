Pakistan, le piogge torrenziali danneggiano un antichissimo sito Unesco: "Distruzione massiccia"

globalist

8 Settembre 2022

In Pakistan, a causa delle piogge torrenziali, uno dei più antichi insediamenti umani preservati al mondo è stato notevolmente danneggiato. Mohenjo Daro, sito Patrimonio dell’Umanità nella valle del fiume Indo a 508 chilometri da Karachi, fu costruito nell’età del bronzo, circa 5.000 anni fa.

«Purtroppo abbiamo assistito alla distruzione massiccia del sito», si legge in una lettera del Dipartimento per la cultura, il turismo e le antichità dello Stato di Singh inviata all’Unesco e firmata dal curatore Ihsan Ali Abbasi e dall’architetto Naveed Ahmed Sangah. Nella lettera viene spiegato che il sito veniva utilizzato come alloggio temporaneo per i residenti circostanti le cui case erano state allagate: «Per motivi umanitari abbiamo dato loro rifugio nei nostri alloggi, parcheggi, negozi e al piano terra del museo».

Attualmente, si stima che circa un terzo del Pakistan sia sott’acqua per gli acquazzoni monsonici combinati con l’acqua dello scioglimento dei ghiacciai.