Le 6 Migliori Serie Netflix Popolari Nel 2022

17 Giugno 2022 - 00.37

Netflix potrebbe avere più concorrenza che mai, ma è ancora uno dei migliori servizi di streaming per contenuti originali. Il gigante dello streaming continua a creare serie di successo esclusive come Squid Game, Ozark e Russian Doll.

Abbiamo raccolto le anteprime delle migliori serie di quest’anno.

Serie originale Netflix degna di nota da guardare

A Netflix non mancano le serie originali imperdibili. I successi del gigante dello streaming includono Squid Game, Ozark, The Crown, Queen’s Gambit, Umbrella Academy.

Una delle più grande uscite su Netflix è la tanto attesa quarta stagione di Stranger Things. The Pentaverate, la nuova serie comica di Mike Myers su una società segreta che controlla il mondo da secoli, ha realizzato il suo debutto il 5 maggio.

I fan del genere drammatico legale apprezzeranno The Lincoln Lawyer, un’elegante serie basata sui romanzi di Michael Connelly che è stata pubblicata il 13 maggio. Infine, la sesta stagione della commedia volgare e riconoscibile Workin’ Moms è diventata disponibile per streaming il 10 maggio.

1. Stranger Things

Dopo una lunga attesa, l’ultima stagione di Stranger Things è stata presentata in anteprima su Netflix a maggio. La serie è una serie horror di fantascienza ambientata a Hawkins, nell’Indiana, negli anni ’80.

Un ragazzino, Will Byers (Noah Schnapp), scompare. La cittadina indaga sulla sua scomparsa, tra cui il capo della polizia, Jim Hopper (David Harbour), sua madre, Joyce (Winona Ryder) e i suoi amici, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin).

Lungo la strada, il mistero si approfondisce man mano che si verificano eventi soprannaturali. I ricercatori di un laboratorio aprono un portale verso una dimensione alternativa chiamata Sottosopra e una giovane ragazza con poteri psico cinetici, Eleven (Millie Bobby Brown), fugge dal laboratorio e finisce per unirsi al gruppo di amici di Will.

Nella seconda stagione, il gruppo deve unirsi per fermare un mostro tentacolare chiamato Mind Flayer che sta scherzando con la città, e Max (Sadie Sink) si unisce all’equipaggio. Nella terza stagione, lo Starcourt Mall è il posto dove stare e ci sono molti drammi relazionali che accadono tra gli imbrogli soprannaturali.

Stranger Things, creato da The Duffer Brothers, è uscito inizialmente nel 2016 ed è stato uno dei più grandi successi di Netflix. Lo spettacolo ha vinto un numero assurdo di premi e ha gettato benzina sulla carriera delle sue giovani star come Millie Bobby Brown.

La quarta stagione è stata divisa in due “volumi” e il primo esce questo mese. Il secondo volume della quarta stagione arriverà il 1 luglio. La prossima stagione vede emergere una nuova minaccia mentre il gruppo di amici si diffonde in tutto il mondo.

L’estate è anche il periodo delle vacanze, per cui se vai all’estero fai una configurazione VPN per Netflix corretta, così da fare in modo di non perderti niente.

2. Black Mirror

Black Mirror è una serie di fantascienza che esplora come l’istinto delle persone si scontra con i progressi tecnologici.

Ogni episodio di Black Mirror è diverso. Il tono dello spettacolo può variare da stravagante a decisamente spaventoso. Le trame degli episodi fanno tutte satira su alcuni aspetti della società moderna, spesso trattando argomenti come i social media, il controllo parentale e la sorveglianza.

Un tema comune nella serie è la tecnologia impazzita e il modo in cui siamo tutti mal equipaggiati per affrontarla. Inoltre, il film interattivo Black Mirror, Bandersnatch, che ti consente di vedere quanto te la caveresti nel chiamare i colpi nel suo mondo sconvolgente.

3. L’indistruttibile Kimmy Schmidt (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Il protagonista Ellie Kemper interpreta Kimmy, una giovane donna indistruttibile che ricomincia da capo a New York dopo essere stata in un culto del giorno del giudizio per 15 anni.

Lo spirito allegro di Kimmy è il cuore pulsante di questa bizzarra serie di sitcom. Ti farà sicuramente ridere e tifare per lei per trovare la sua strada per tutte e quattro le stagioni. Il cast comprende anche Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane e Amy Sedaris.

4. BoJack Horseman

BoJack Horseman è una serie comica animata nominata agli Emmy con una premessa sciocca. La serie è ambientata a Los Angeles e il mondo è pieno di animali antropomorfi.

Il protagonista è un uomo a cavallo di nome BoJack Horseman. BoJack è un attore di sitcom degli anni ’90 in rovina che sta lottando per capire cosa fare del resto della sua vita. Nel corso delle sei stagioni, tenta di rilanciare la sua carriera di attore, aggiustare la sua vita personale e andare in riabilitazione.

Anche Amy Sedaris, Alison Brie e Aaron Paul prestano i loro talenti di doppiaggio allo spiritoso spettacolo.

5. Pieces of Her

Pieces of Her è una serie thriller basata sul bestseller di Karin Slaughter. Il talentuoso cast, in particolare Toni Collette e Bella Heathcote, offrono performance indimenticabili in questa serie che ti terrà con il fiato sospeso.

La serie segue una donna, Andy, mentre cerca di svelare la verità sull’oscuro passato di sua madre in seguito a un violento crimine nella sua città.

6. Comedians in Cars Getting Coffee

Comedians in Cars Getting Coffee è una serie di brevi interviste con comici create da Jerry Seinfeld. Ogni episodio vede Seinfeld conversare davanti a un caffè, scambiarsi storie divertenti e fare un giro in un’auto unica con uno dei suoi amici comici.