Le partite di stasera, martedì 12 aprile: torna la Champions League

12 Aprile 2022 - 08.51

Quali partite si giocano stasera: torna la Champions League stasera, martedì 12 aprile: tra le partite oggi i ritorni dei quarti che decideranno i primi semifinalisti, ricordiamo che è stata abolita la regola del gol in trasferta che vale doppio in caso di parità. Oggi anche la nazionale italiana femminile che si gioca in Svizzera il passaggio al mondiale. Al momento l’Italia ha un punto di vantaggio sulla Svizzera.

A commentare le partite giocate stasera tornano su Canale 5, post partita, Alberto Brandi, Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari su Mediaset Infinity pre partita con Benedetta Radaelli e Mino Taveri. Su Sky pre e post partita con Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso.

Le partite di stasera:

12:00

Cagliari – Torino Primavera, Sportitalia

14:30

Inter – Napoli Primavera, Sportitalia

17:00

Spal – Milan Primavera, Sportitalia

17.45

Svizzera – Italia (qual. mondiali femminili) Rai 2 tel. di Tiziana Alla e Sara Meini

21:00

Real Madrid – Chelsea (and 3-1)

Canale 5, sportmediaset.it tel. Massimo Callegari e Roberto Cravero

Sky Sport Uno/252/4K/NOW tel. Andrea Marinozzi e Paolo Di Canio

Bayern Monaco – Villareal (and 0-1)

Sky Sport Football/4K/252 tel. Massimo Marianella e Lorenzo Minotti

Mediaset Infinity tel. Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli

Diretta Champions su Sky e Mediaset Infinity