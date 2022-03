‘Bentornato Papà’, stasera su Rai 1 il film di Domenico Fortunato: trailer e anticipazioni

GdS

2 Marzo 2022 - 09.53 Giornale dello Spettacolo

‘Bentornato Papà’, il film di Domenico Fortunato, andrà in onda stasera, mercoledì 2 marzo, su Rai 1 alle 21.25. Il film, uscito al cinema a ottobre 2021, è prodotto da Altre Storie e Rai Cinema e girato tra Roma e Martina Franca. La sceneggiatura è di Cesare Fragnelli, Lorenzo Righi e lo stesso Fortunato.

‘Bentornato Papà’, in onda stasera su Rai 1, racconta la storia di una famiglia messa alla prova dalla malattia del padre, un uomo forte, dirigente d’azienda che non ha mai avuto un buon rapporto con il figlio interpretato da Riccardo Mandolini visto in Baby.

‘Bentornato Papà’ – trama e trailer

La trama di Bentornato Papà ci porta nel cuore di una famiglia come tante toccata da un’improvvisa malattia che stravolge la normalità. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra.

A Roma Franco ritrova Andrea, che studia lettere e sogna un futuro nella musica e non nell’azienda di famiglia

Nonostante le liti familiari la vita familiare scorre tranquilla e il prestigioso incarico attende Franco. Ma il destino prende una piega diversa. Un ictus sconvolge l’esistenza di Franco e dei suoi cari. Ma la malattia diventa per tutti un momento di crescita interiore.