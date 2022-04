NCIS 19 e NCIS: Hawaii: anticipazioni sugli episodi di stasera, venerdì 22 aprile 2022

GdS

22 Aprile 2022

NCIS 19 e NCSI: Hawaii tornano stasera, venerdì 22 aprile 2022, su Rai 2 per un doppio appuntamento con gli investigatori della marina su Rai 2. Alcune anticipazioni sulle due puntate in onda stasera, che sono quelle saltate la scorsa settimana. NCIS: Hawaii è il nuovo spinoff della serie.

NCIS 19 e NCIS: Hawaii, in onda stasera su Rai 2 e di cui vediamo ora alcune anticipazioni sugli episodi, negli Stati Uniti vanno in onda la stessa sera, il lunedì, su CBS e sono tornate in onda lo scorso 28 febbraio 2022. NCIS: Hawaii ha ottenuto l’ordine per la stagione completa, sul rinnovo di NCIS pesa l’annunciato addio di Mark Harmonn che già nella stagione 19 avrà un ruolo molto ridotto.

NCIS 19×09 Memoria virtuale: la squadra dell’N.C.I.S. indaga sull’omicidio di una donna, Sandra Holdren, consulente finanziaria. Il corpo di Sandra è stato ritrovato vicino la base navale di Norfolk e tra i possibili sospettati c’è anche la figlia.

NCIS Hawaii 1×09 L’impostore: Suzuki Kazutoshi è un giapponese mandato negli Stati Uniti all’età di dieci anni a lavorare nelle piantagioni di ananas. Durante la Seconda Guerra Mondiale, scelse di diventare una spia americana. L’episodio è dedicato alle vittime di Pearl Harbor.