NCIS 19 e NCIS: Hawaii: anticipazioni suglie episodi di stasera, venerdì 25 marzo 2022

GdS

25 Marzo 2022 - 09.41 Giornale dello Spettacolo

NCIS 19 e NCSI: Hawaii tornano stasera, venerdì 25 marzo 2022, su Rai 2 per un doppio appuntamento con gli investigatori della marina su Rai 2. Alcune anticipazioni sulle due puntate in onda stasera, che sono quelle saltate la scorsa settimana. NCIS: Hawaii è il nuovo spinoff della serie.

NCIS 19 e NCIS: Hawaii, in onda stasera su Rai 2 e di cui vediamo ora alcune anticipazioni sugli episodi, negli Stati Uniti vanno in onda la stessa sera, il lunedì, su CBS e sono tornate in onda lo scorso 28 febbraio 2022. NCIS: Hawaii ha ottenuto l’ordine per la stagione completa, sul rinnovo di NCIS pesa l’annunciato addio di Mark Harmonn che già nella stagione 19 avrà un ruolo molto ridotto.

NCIS 19, episodio 6 – Insoliti Sospetti: uno stimatissimo coach della Marina, Henry Davis, viene ucciso con una pistola che sarebbe dovuta essere a salve. La sua morte sconvolge la marina e non solo visto che nel tempo ha allenato molti tra i migliori atleti del paese. Il ritrovamento di steroidi in uno scomparto nascosto della sua scrivania, non solo potrebbe essere il movente dell’omicidio ma getta un’ombra inquietante sulla sua carriera.

NCIS: Hawaii, episodio 6 – La Turista: Tennant e la squadra deve indagare su una star dei social media che scompare durante la sua luna di miele. La squadra NCIS e il marito dovranno rendersi conto che la donna non è proprio come immaginavano. La squadra si scontra con Whistler che ha un programma tutto suo.