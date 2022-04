NCIS 19 e NCIS: Hawaii: anticipazioni sugli episodi di stasera, venerdì 1 aprile 2022

GdS

NCIS 19 e NCSI: Hawaii tornano stasera, venerdì 1 aprile 2022, su Rai 2 per un doppio appuntamento con gli investigatori della marina su Rai 2. Alcune anticipazioni sulle due puntate in onda stasera, che sono quelle saltate la scorsa settimana. NCIS: Hawaii è il nuovo spinoff della serie.

NCIS 19 e NCIS: Hawaii, in onda stasera su Rai 2 e di cui vediamo ora alcune anticipazioni sugli episodi, negli Stati Uniti vanno in onda la stessa sera, il lunedì, su CBS e sono tornate in onda lo scorso 28 febbraio 2022. NCIS: Hawaii ha ottenuto l’ordine per la stagione completa, sul rinnovo di NCIS pesa l’annunciato addio di Mark Harmonn che già nella stagione 19 avrà un ruolo molto ridotto.

NCIS 19, episodio 7 – Su una nave da crociera viene trovato il cadavere di un uomo. La squadra NCIS viene chiamata a indagare ed è coinvolta in prima persona, infatti a trovare il cadavere è stata la suocera di McGee. E sarà proprio lei ad aiutarli a trovare il colpevole.

NCIS: Hawaii, episodio 7 – sulla spiaggia dell’isola viene ritrovato il cadavere del fidanzato di una soccorritrice aerea della Guardia Costiera delle Hawaii. Intanto Jesse dovrà fare i conti con Pike che arriva per affiancare l’NCIS per il caso.