NCIS 19 e NCIS: Hawaii: anticipazioni sugli episodi di stasera, venerdì 6 maggio 2022

6 Maggio 2022

NCIS 19 e NCSI: Hawaii tornano stasera, venerdì 6 maggio 2022, su Rai 2 per un doppio appuntamento con gli investigatori della marina su Rai 2. Alcune anticipazioni sulle due puntate in onda stasera, che sono quelle saltate la scorsa settimana. NCIS: Hawaii è il nuovo spinoff della serie.

NCIS 19 e NCIS: Hawaii, in onda stasera su Rai 2 e di cui vediamo ora alcune anticipazioni sugli episodi, negli Stati Uniti vanno in onda la stessa sera, il lunedì, su CBS e sono tornate in onda lo scorso 28 febbraio 2022. NCIS: Hawaii ha ottenuto l’ordine per la stagione completa, sul rinnovo di NCIS pesa l’annunciato addio di Mark Harmonn che già nella stagione 19 avrà un ruolo molto ridotto.

NCIS 19×11 Lunga vita e prosperità: la squadra di NCIS viene chiamata per indagare su una nave di ricercatori civili nel Nord Atlantico. Infatti a bordo ci sono anche due membri della marina in difficoltà e con un cadavere, peccato che non sia proprio tutto regolare come potrebbe sembrare.

NCIS Hawaii 1×11 La partita: durante un pedinamento di Jesse e Kai un poliziotto corrotto viene ucciso. Così per cercare di trovare il colpevole la squadra si infiltra in una partita di poker clandestina.