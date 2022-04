NCIS 19 e NCIS: Hawaii: anticipazioni sugli episodi di stasera, venerdì 8 aprile 2022

GdS

8 Aprile 2022 - 10.46 Giornale dello Spettacolo

NCIS 19 e NCSI: Hawaii tornano stasera, venerdì 8 aprile 2022, su Rai 2 per un doppio appuntamento con gli investigatori della marina su Rai 2. Alcune anticipazioni sulle due puntate in onda stasera, che sono quelle saltate la scorsa settimana. NCIS: Hawaii è il nuovo spinoff della serie.

NCIS 19 e NCIS: Hawaii, in onda stasera su Rai 2 e di cui vediamo ora alcune anticipazioni sugli episodi, negli Stati Uniti vanno in onda la stessa sera, il lunedì, su CBS e sono tornate in onda lo scorso 28 febbraio 2022. NCIS: Hawaii ha ottenuto l’ordine per la stagione completa, sul rinnovo di NCIS pesa l’annunciato addio di Mark Harmonn che già nella stagione 19 avrà un ruolo molto ridotto.

NCIS 19 – trama: 19×08 Il pacificatore: nel parcheggio di un poligono, in un auto abbandonata viene trovato morto, crivellato di colpi, un riservista della marina. Il medico Palmer deve capire quale sia stato il colpo che è costato la vita all’uomo. Kasie non riesce a superare un recente trauma e vorrebbe comprare un’arma per protezione.

NCIS Hawaii – trama: 1×08 Eredità: il capitano Milius presiede la cerimonia in cui vengono simbolicamente riconsegnate alcune terre alla popolazione hawaiana ma su uno di questi viene trovato il cadavere di una donna e la squadra NCIS è chiamata a indagare.