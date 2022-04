Anche Stasera tutto è possibile: il meglio della stagione nell'ultima puntata del game show

GdS

12 Aprile 2022 - 08.28 Giornale dello Spettacolo

Stasera tutto è Possibile torna stasera, martedì 12 aprile 2022, con una puntata speciale dal titolo ‘Anche stasera tutto è possibile’ che racchiude il meglio della nuova edizione andata in onda sempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, per una serata di divertimento e allegria in attesa di passare il testimone a Made in Sud da martedì prossimo.

Accanto a Stefano De Martino nella puntata di Anche stasera tutto è possibile del 12 aprile, rivedremo gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, con le sue imitazioni, tra cui Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi.

Tra gli ospiti che si sono succeduti nel corso di questa edizione del programma ci sono Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera, Cristiano Caccamo, Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal, Sergio Friscia, Cirio Priello, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey, Andrea Paris, Peppe Iodice, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Romina Carrisi, Matranga e Minafò, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Cristina D’Avena, Mago Forest, Stash, Francesco Cicchella, Marta Filippi, Flora Canto, Andrea Dianetti.

I nuovi giochi di questa edizione sono stati Chiuditi sesamo, giocheranno due vip che dovranno passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli. Durante Colonna sonora, invece, i concorrenti dovranno improvvisare una scena con una colonna sonora in sottofondo e adeguare la loro interpretazione a ogni cambio di musica. Infine, in C’era una giravolta il concorrente in gioco dovrà rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode.

Nel corso delle puntate non è mai mancata la “Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, e poi tra gli altri Serenata Step”, “Segui il labiale”, “C’era una giravolta”, “Dance Battle”, Speed Quiz, Do Re mi Fa male “Ruba Gallina” e tanti altri.