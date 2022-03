Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della nuova puntata del comedy show condotto da Stefano Di Martino

GdS

15 Marzo 2022 - 09.01 Giornale dello Spettacolo

Stasera tutto è Possibile, in onda stasera, martedì 15 marzo 2022, su Rai 2, torna con una nuova serata condotta come sempre da Stefano Di Martino all’insegna del divertimento, insieme agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è Possibile, in onda stasera alle 21.20 su Rai 2, è tratto dal format Anything Goes, che quest’anno festeggia i 10 anni. Il tema della puntata di oggi 15 marzo di Stasera tutto è possibile è il Crime oltre agli ospiti fissi saranno presenti Sergio Friscia, Cirio Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey e Andrea Paris.

Oltre alla tradizione “Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, stasera si gioca con Serenata Step, Segui il Labiale, Dance Battle, Ruba Gallina e la novità C’era una giravolta in cui il concorrente in gioco dovrà rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode.