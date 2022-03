Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni della nuova puntata di martedì 29 marzo

GdS

Stasera tutto è Possibile torna stasera, martedì 29 marzo 2022, con una nuova puntata della nuova edizione sempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay, per una serata di divertimento e allegria insieme al conduttore e ai suoi ospiti per una puntata dedicata all’Italia. Il comedy game show è in onda il martedì alle 21:20.

Stasera tutto è Possibile è prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes, che quest’anno festeggia i 10 anni. Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia sono i confermati ospiti fissi del programma costruito su giochi e prove tutte da ridere.

Il tema della puntata di Stasera tutto è possibile di martedì 29 marzo è Una Vita in Vacanza. Oltre agli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, vestirà i panni di Milly Carlucci e Maria De Filippi, ci saranno Andrea Pucci, Sergio Friscia, Herbert Ballerina, Marco Marzocca, Andrea Delogu, Angelica Massera e Cristiano Caccamo.

Oltre alla tradizione “Stanza Inclinata”, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, stasera si gioca con Fotomimo, Segui il labiale, Ruba Gallina e Speed Quiz. Resta immutata l’unica regola di questo feeling good show: divertirsi, per dare vita a serate all’insegna del buonumore e dell’allegria.

I nuovi giochi di questa edizione sono: Chiuditi sesamo, giocheranno due vip che dovranno passare il maggior numero di oggetti da una parte all’altra di una serranda, prima che questa si abbassi, senza mai lanciarli. Durante Colonna sonora, invece, i concorrenti dovranno improvvisare una scena con una colonna sonora in sottofondo e adeguare la loro interpretazione a ogni cambio di musica. Infine, in C’era una giravolta il concorrente in gioco dovrà rispondere ad alcune domande su una sedia sospesa e rotante, che girerà a ogni risposta sbagliata, assumendo posizioni sempre più scomode.