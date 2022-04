Isola dei Famosi, Silvano dei Cugini di Campagna eliminato per la bestemmia

globalist

6 Aprile 2022 - 20.07

Era appena arrivato sull’Isola dei Famosi e già deve andare via: Silvano dei Cugini di Campagna è stato eliminato dall’Isola per la bestemmia pronunciata non appena messo piede su Playa Accopiada: Mediaset dopo l’accaduto ha tagliato la parte incriminata della puntata integrale, ora il reality ha deciso di non perdonargli la gaffe.

Nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, lanciatosi dall’elicottero insieme al sodale e re indiscusso del falsetto Nick Luciani, aveva cominciato l’avventura tra le polemiche. Appena accolti da Alvin si dedicano a una canzone a cappella dedicata a Ilary Blasi, ma Silvano con la voce non ce la fa, poi Alvin chiede come ha fatto ad arrivare fino alla riva, lui dice a nuoto ma in realtà ha usato l’ausilio della barca. “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino” e a quel punto Silvano molla la bestemmia: “Eh, porco D…”. Qualcuno da studio lo sente, ma si abbozza e si va avanti.

