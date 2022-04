Isola dei Famosi, Luxuria: "Mi aspetto le scuse da Nicolas Vaporidis"

globalist

4 Aprile 2022 - 19.48

All’Isola dei Famosi stasera arriveranno le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria? In una lunga intervista al Fatto Quotidiano, in cui ha affrontato diversi temi, dalla sua presenza all’Isola fino alle volte in cui fu arrestata in Russia dove era andata a manifestare per i diritti Lgbt, Luxuria ha detto di aspettarsi delle scuse dopo l’incidente della scorsa puntata.

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis ha utilizzato il maschile per rivolgersi a Luxuria, che l’ha ripreso dicendogli: “Se vuoi rispetto, porta rispetto”.

Luxuria aveva accusato l’attore essere una sorta di stratega. Un’accusa che esiste almeno dal 2000, quando in Italia è andato in onda il primo Grande Fratello. Il diretto interessato tuttavia non l’ha presa bene, apostrofando l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista al maschile.

“Mi aspetto delle scuse e le spero anche” ha detto Luxuria al Fatto: “Sono una persona positiva quindi mi auguro che Nicolas – che per altro ha fatto un film che si chiama Outing, in cui affrontava il tema dell’omosessualità, e che nelle varie interviste sembrava aperto – metta un controllo alla sua eccessiva suscettibilità e che capisca di aver detto una cosa sbagliata. Se le scuse arriveranno saranno ben accette. Io non sono mai rancorosa”.