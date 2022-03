Piazzapulita: Michele Santoro ospite di stasera, giovedì 31 marzo

GdS

31 Marzo 2022 - 10.02 Giornale dello Spettacolo

Piazzapulita torna stasera, giovedì 31 marzo 2022 in prima serata su La7 per parlare del conflitto in Ucraina, di politica e attualità. Come di consueto, conduce la puntata il giornalista Corrado Formigli. Ma ecco ospiti e anticipazioni.

Piazzapulita lascerà ampio spazio ai temi caldi del momento: l’invasione dell’Ucraina voluta dalla Russia (guidata da Putin) e il tema delle sanzioni contro la Russia, in favore della causa portata avanti dall’Ucraina di Zelensky.

Michele Santoro è il primo ospite annunciato. Per affrontare i temi della serata, Corrado Formigli ascolterà gli approfondimenti di alcuni ospiti in studio e in collegamento. Infine, come d’abitudine, Formigli ha dedicato uno spazio allo scrittore Stefano Massini.