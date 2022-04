Piazzapulita: Steve Bannon, lo stratega di Trump, ospite stasera, 21 aprile, su La7

GdS

21 Aprile 2022 - 11.35 Giornale dello Spettacolo

Piazzapulita torna stasera, giovedì 21 aprile 2022 in prima serata su La7 per parlare del conflitto in Ucraina, di politica e attualità. Come di consueto, conduce la puntata il giornalista Corrado Formigli. Ma ecco ospiti e anticipazioni.

Piazzapulita stasera sarà dedicata all’analisi delle dinamiche e dei retroscena del conflitto. In particolare, il fotoreporter Gabriele Micalizziporterà i telespettatori a Mariupol, con un nuovo reportage sull’assedio della città da parte dei soldati dell’esercito di Vladimir Putin, con un focus sull’acciaieria Azovstal, salita alla ribalta per essere diventata simbolo della resistenza dei combattenti ucraini asserragliati nei capannoni e nei cunicoli sotterranei dello stabilimento.

Si parlerà, ovviamente, anche dell’intercettazione di una telefonata, diffusa dall’intelligence ucraina, tra un militare russo e la moglie in cui sostiene che da Mosca sarebbe partito l’ordine di radere al suolo la struttura, dove si sarebbero nascosti «pochi irriducibili patrioti». Infine, spazio all’analisi della nuova fase della guerra e di quelle che potrebbero essere le conseguenze sui civili.

Tra gli ospiti che si alterneranno in studio o in collegamento figurano Steve Bannon, l’ex capo strategia dell’amministrazione Trump, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale e i giornalisti Cecilia Sala, Mario Calabresi e Alberto Negri.