Piazzapulita, gli ospiti di stasera, giovedì 28 aprile, su La7

globalist

28 Aprile 2022 - 15.20

Preroll

Piazzapulita torna stasera, giovedì 28 aprile, su La7 con il racconto dell’attualità in prima serata con Corrado Formigli e le sue inchieste. In particolare questa settimana si continua a parlare inevitabilmente del tema della guerra in Ucraina, tra posizioni della Russia e quelle del resto del mondo dall’Europa agli Stati Uniti. Ci stanno portando verso una terza guerra mondiale?.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Piazzapulita è prodotto da Banijay per La7, condotto da Corrado Formigli con sagacia e tenacia. Torna lo scrittore Stefano Masini con i suoi racconti che puntellano la trasmissione e la descrizione della realtà.

Middle placement Mobile

Corrado Formigli prosegue il racconto del presente tra ospiti, reportage e una riflessione su quanto succede nel mondo. La trasmissione si concentra naturalmente sullo scenario internazionale e sulla guerra in Ucraina che sta condizionando queste ultime settimane. Si vedrà mai una fine?

Dynamic 1

Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi hanno realizzato un nuovo reportage dall’Ucraina per raccontare lo stato della guerra e la situazione nel paese. La domanda cruciale è quando riprenderanno i negoziati e quale spazio possa ancora avere la diplomazia nello scenario attuale. Con una paura che aleggia come uno spettro su tutti noi: siamo sull’orlo della terza guerra mondiale? le scaramucce dialettiche tra Putin e i leader occidentali rischiano di tradursi in qualcosa di più? è giusto armare l’Ucraina?

Per affrontare tutti questi temi Corrado Formigli ospita Michela Santoro (che è recentemente stato anche al Maurizio Costanzo Show), lo storico e giornalista Paolo Miemi, i giornalisti Stefano Cappellini, Annalisa Cuzzocrea, Alberto Negri e Marco Tarquinio. Ospite anche la responsabile della società Dante Alighieri di Kiev Alona Kliulieva e Nunzia De Girolamo.