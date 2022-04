Piazzapulita, gli ospiti di stasera, giovedì 14 aprile

GdS

Piazzapulita torna stasera, giovedì 14 aprile 2022 in prima serata su La7 per parlare del conflitto in Ucraina, di politica e attualità. Come di consueto, conduce la puntata il giornalista Corrado Formigli. Ma ecco ospiti e anticipazioni.

A Piazzapulita questa settimana si continua a parlare inevitabilmente del tema della guerra in Ucraina, con il recente annuncio russo di aver preso Mariupol città che è proprio al centro del reportage di questa sera, ma non mancheranno le conseguenze dell’invasione russa sulla nostra economia e sull’Europa.

Mariupol è la città al centro del reportage del programma, con immagini esclusive dal teatro bombardato dai russi. Proprio oggi che gli invasori hanno annunciato di aver conquistato la città spezzando le ultime resistenze ucraine. Il racconto della guerra e dell’invasione è al centro del programma, ma inevitabilmente ci saranno anche riflessi sulla realtà italiana, sulla nostra economia, sulla nostra politica.

Gli ospiti di stasera sono l’ingegnere Carlo De Benedetti, con lui il sociologo Marco Revelli. Per parlare di guerra e strategie ci sarà il Generale Vincenzo Camporini. Ospite del programma anche l’ambasciatore Riccardo Sessa. Per raccontare l’attualità ci saranno anche i giornalisti Federico Fubini, Alberto Negri e Cecilia Sala.