Piazzapulita, gli ospiti di stasera, giovedì 5 maggio, su La7

globalist

5 Maggio 2022 - 19.05

Preroll

Piazzapulita torna stasera, giovedì 5 maggio, su La7 condotto come sempre da Corrado Formigli. In particolare questa settimana si continua a parlare inevitabilmente del tema della guerra in Ucraina, tra posizioni della Russia e quelle del resto del mondo dall’Europa agli Stati Uniti. Con la domanda delle domande: è giusto continuare a mandare armi all’Ucraina?

OutStream Desktop

Top right Mobile

Piazzapulita prosegue il racconto del presente tra ospiti, reportage e una riflessione su quanto succede nel mondo. La trasmissione si concentra naturalmente sullo scenario internazionale e sulla guerra in Ucraina che sta condizionando queste ultime settimane. Si vedrà mai una fine, è giusto continuare a mandare armi in Ucraina?

Middle placement Mobile

Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi hanno realizzato un nuovo reportage dall’Ucraina per raccontare lo stato della guerra e la situazione nel paese. La domanda cruciale è quando si fermerà Putin? ma anche quanto a lungo riuscirà a resistere l’Ucraina? Quali sono gli scenari possibili del futuro di quella zona e del mondo?

Dynamic 1

Nella puntata in preparazione, che si preannuncia unica, ci sarà anche Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovksaja, la reporter russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006. Poi, spazio a due nuovi reportage esclusivi dall’Ucraina a cura di Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi.

Tra gli ospiti del programma di stasera c’è Roberto Saviano con cui parlare di tutti i temi dell’attualità. Ci sarà l’ambasciatore Riccardo Sessa e poi il sociologo e direttore del Levada Center dei sondaggi in Russia Denis Volkov e l’ambasciatore Riccardo Sessa. Ospite del programma anche il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri. Ci saranno anche Laura Boldrini del PD, il sociologo Luca Ricolfi e poi Nunzia De Girolamo e i giornalisti Selvaggia Lucarelli, Marco Tarquinio, Francesco Cancellato, Stefano Cappellini e Alberto Negri.