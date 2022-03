Il Cantante Mascherato: anticipazioni su ospiti e duetti di stasera, venerdì 25 marzo

GdS

25 Marzo 2022 - 09.31 Giornale dello Spettacolo

Il Cantante Mascherato torna stasera, venerdì 25 marzo 2022, con la sesta puntata della terza edizione condotta da Milly Carlucci. Alcune anticipazioni sulle sfide e i duetti: nonostante tutto stasera non è la finale, rispetto al previsto è stata aggiunta un’altra puntata e finirà venerdì prossimo.

Il Cantante Mascherato, in onda stasera su Rai 1, nello scorso episodio ha visto eliminati Medusa e Drago otto cui si celavano Bianca Guaccero e Simone Di Pasquale. Ecco alcune anticipazioni sulle sfide e i duetti di stasera: sono cinque le maschere rimaste pronte a sfidarsi e non mancheranno le sorprese.

Chi si nasconde sotto le maschere rimaste? Per scoprirlo questa serata a Il Cantante Mascherato ci saranno nuovi duetti. Pronti per indagare i 4 “giurati” Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa.

La puntata di stasera venerdì 25 marzo de Il Cantante Mascherato si apre con una sfida inedita, Lumaca dovrà difendere il proprio posto dall’arrivo di due nuove maschere Pulcino e Gatta. Inoltre tornano due volti amati di questa edizione usciti forse troppo presto come Alba Parietti che farà un omaggio a Mina insieme a Cristina D’Avena. Per quanto riguarda i duetti di stasera, questi gli accoppiamenti:

Volpe con È la mia vita vs Soleluna con Nostalgia Canaglia con Al Bano; Lumaca o Gatta con Non Mallare mai vs Camaleonte con Mon Amour con Gigi D’Alessio; Pinguino con Mi Sento Bene vs Pulcino/Lumaca con Sincerità con Arisa.

Torna la maschera d’oro, uno degli investigatori potrà puntare il dito contro una maschera e se indovina passa alla finale altrimenti dovrà immediatamente svelarsi.

Ad accompagnare Milly Carlucci in questa terza edizione de Il Cantante Mascherato c’è la giuria composta da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi. Non mancherà un pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”. Special guest il vincitore di Ballando con le Stelle Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara.

Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a un altro volto di Ballando come Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.