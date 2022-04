Il Cantante Mascherato, ospiti e duetti della puntata finale di stasera, venerdì 1 aprile

GdS

1 Aprile 2022 - 08.49 Giornale dello Spettacolo

Il Cantante Mascherato torna stasera, venerdì 1 aprile, con l‘ultima puntata su Rai 1. Gran finale per la terza edizione sempre condotta da Milly Carlucci che secondo le indiscrezioni potrebbe tornare con una quarta edizione nonostante la fatica di queste puntate.

A Il Cantante Mascherato, dopo le ultime eliminazioni della scorsa settimana della Gatta e del Pinguino sotto cui si nascondevano Eleonora Giorgi e Gabriele Cirilli, stasera le 5 maschere finaliste si giocano la vittoria. Neanche stasera non mancano le sorprese. Chi si nasconde sotto le maschere rimaste? Pronti per indagare i 4 “giurati” Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Arisa e l’aggiunta di Iva Zanicchi che per ben due volte ha fatto da “sostituta”.

La puntata finale de Il Cantante Mascherato stasera 1 aprile su Rai 1 vedrà i giurati commentare e giudicare le diverse esibizioni, cercando di fare le ipotesi sui personaggi che si nascondono sotto le maschere.

E tra i momenti più attesi della finale c’è il confronto tra Lino Banfi con la figlia Rosanna e Giancarlo Magalli con la figlia Michela con i Gemelli di Guidonia. Secondo le varie ipotesi potrebbero essere loro a nascondersi sotto Lumaca e Pulcino. Inoltre special guest della serata è Patty Pravo. Infine, Arisa canterà e si esibirà in una performance con Vito Coppola.

Ad accompagnare Milly Carlucci in questa terza edizione de Il Cantante Mascherato c’è la giuria composta da Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi. Non mancherà un pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”. Special guest il vincitore di Ballando con le Stelle, Vito Coppola che accompagnerà con le sue performance alcuni numeri dei cantanti mascherati in gara.

Le coreografie delle maschere in sfida sono affidate a un altro volto di Ballando come Simone Di Pasquale che si avvarrà della collaborazione di Matteo Addino.