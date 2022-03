‘Il Cantante Mascherato’ stasera ospita l’ucraina Anastasia Kuzmina: leggerà Rodari contro la guerra

GdS

4 Marzo 2022 - 08.59 Giornale dello Spettacolo

‘Il Cantante Mascherato’ torna in onda stasera, venerdì 4 marzo, su Rai 1, dopo lo stop di venerdì che era stato deciso a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. La Rai aveva pensato che non fosse il caso, con le notizie tragiche che arrivavano dall’Est Europa, di andare in onda.

La puntata de ‘Il Cantante Mascherato’ di stasera prevedo la stessa scaletta di venerdì scorso, con un’aggiunta: la maestra di ballo ucraina Anastasia Kuzmina, famosa per ‘Ballando con le stelle’ (condotto anche quello dalla padrona di casa Milly Carlucci), insieme a un gruppo di bambini, leggeranno la poesia di Gianni Rodari ‘Promemoria’.

Anastasia Kuzmina parlerà della raccolta fondi a favore dei rifugiati e sensibilizzare i telespettatori sui temi della solidarietà e del sostegno a distanza. Non solo: la puntata in questione sarà aperta da un’esibizione del corpo di ballo junior del programma dedicata alla pace.

Promemoria – Gianni Rodari

Ci sono cose da fare ogni giorno:

lavarsi, studiare, giocare,

preparare la tavola a mezzogiorno.

Ci sono cose da fare di notte:

chiudere gli occhi, dormire,

avere sogni da sognare,

orecchie per non sentire.

Ci sono cose da non fare mai,

né di giorno né di notte,

né per mare né per terra:

per esempio la guerra.