'Volevo fare la Rockstar 2' stasera, mercoledì 23 marzo, su Rai 2: anticipazioni sui primi episodi

23 Marzo 2022

Volevo Fare la Rockstar 2 torna su Rai 2 stasera, mercoledì 23 marzo con i primi due episodi di cui di seguito daremo alcune anticipazioni. La seconda stagione è composta da 8 episodi divisi in 4 serate su Rai 2 in prima serata e in streaming su RaiPlay. La serie è nata dal blog di Valentina Santandrea che raccontava on line la sua vita di mamma ed ex ragazza col sogno di fare la rockstar.

Volevo fare la Rockstar 2 è una serie fresca e giovanile amata dal pubblico con la storia di questa mamma single circondata dall’affetto di amici e parenti. Un dramedy prodotto da Rai Fiction e Pepito Produzioni. Ecco alcune anticipazioni sui primi due episodi:

Volevo fare la Rockstar 2, episodio 1 – Non è Tardi: Olivia è decisa a riconquistare Francesco, in mezzo però ora c’è Silvia la sua nuova fiamma. Eros è preso dalla vita universitaria e dalla relazione con Fabio mentre le gemelle hanno ormai occhi solo per Nice. Olivia, sola e con il cuore a pezzi è pronta per riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida.

Volevo fare la Rockstar 2, episodio 2 – La nuova studentessa Olli è travolta dai traumi del suo passato che cerca di superare stringendo i denti e andando avanti ma scontrandosi con la prof d’italiano, Silivia. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto anche con la neo nonna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l’idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.