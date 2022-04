Volevo fare la Rockstar: anticipazioni degli episodi di stasera, mercoledì 6 aprile

GdS

6 Aprile 2022 - 09.27 Giornale dello Spettacolo

Volevo Fare la Rockstar 2 torna stasera, mercoledì 6 aprile, su Rai 2, con altre due puntate della seconda stagione, composta da 8 episodi divisi in 4 serate su Rai 2 in prima serata e in streaming su RaiPlay. La serie è nata dal blog di Valentina Santandrea che raccontava on line la sua vita di mamma ed ex ragazza col sogno di fare la rockstar.

Volevo fare la rockstare è un dramedy prodotto da Rai Fiction e Pepito Produzioni. Ecco alcune anticipazioni sulla trama degli episodi in onda stasera:

2×05 Ogni cosa è attorcigliata: Olivia aspetta una svolta nel rapporto con Francesco che al contrario la lascia sola con un segreto da custodire, ha altre preoccupazioni cui pensare. A complicare il tutto c’è Silvia che porta Olli a un festival letterario dove incontra il capo di una rivista online che le offre un lavoro a Milano. Olivia rifiuta. Intanto Fabio ed Eros cercano con il loro gruppo di amici, un piano per vendicarsi di Antonio ma finiscono per scontrarsi con un nemico ancora più potente.

2×06 Partenze: Olivia è sconvolta dal sapere che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio così si convince ad andare a Milano. Non si aspetta che le gemelle si cacceranno in un mare di guai. Per uno strano gioco di incastri, complice la droga che Eros prova in maniera goffa a vendere, un disastro sta per abbattersi sui Mazzuccato.