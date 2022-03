Volevo fare la Rockstar: anticipazioni degli episodi di stasera, mercoledì 30 marzo

GdS

30 Marzo 2022 - 09.22 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Volevo Fare la Rockstar 2 torna stasera, mercoledì 30 marzo, su Rai 2, con altre due puntate della seconda stagione, composta da 8 episodi divisi in 4 serate su Rai 2 in prima serata e in streaming su RaiPlay. La serie è nata dal blog di Valentina Santandrea che raccontava on line la sua vita di mamma ed ex ragazza col sogno di fare la rockstar.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Volevo fare la rockstare è un dramedy prodotto da Rai Fiction e Pepito Produzioni. Ecco alcune anticipazioni sulla trama degli episodi in onda stasera:

Middle placement Mobile

2×03 Tre piccioni con una festa: Olivia e Francesco si riavvicinano per preparare la festa a sorpresa per le gemelle, sembrano di nuovo complici come ai vecchi tempi. Il piano di riconquista di Olivia sembra andare a gonfie vele, peccato che Francesco arriva alla festa con Silvia. Olivia non si dà ancora per sconfitta. Nice rincara la dose facendola sentire come sempre inadeguata. Alla festa Antonio si riavvicina ad Eros che è in crisi con Fabio.

Dynamic 1

2×04 Lezioni di Privilegio: Olivia spera di tornare alla normalità e lasciarsi alle spalle scuola, amore e sogni. Al contrario Silvia la segue come un’ombra per cercare di farla tornare a studiare. Intanto prosegue l’altalena di sentimenti tra Eros e Fabio e le gemelle fanno il test per una scuola privata. Francesco è in ansia per gli esiti di una tac e le cose con Olivia degenerano.