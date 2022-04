Volevo fare la Rockstar: il finale di stagione stasera, mercoledì 13 aprile

GdS

13 Aprile 2022 - 08.21 Giornale dello Spettacolo

Volevo Fare la Rockstar 2 torna stasera, mercoledì 13 aprile, su Rai 2, con altre due puntate della seconda stagione, composta da 8 episodi divisi in 4 serate su Rai 2 in prima serata e in streaming su RaiPlay. La serie è nata dal blog di Valentina Santandrea che raccontava on line la sua vita di mamma ed ex ragazza col sogno di fare la rockstar.

Volevo fare la rockstare è un dramedy prodotto da Rai Fiction e Pepito Produzioni. Ecco alcune anticipazioni sulla trama degli episodi in onda stasera:

2×07 L’esatto opposto: Nadja è sotto processo, le ragazze stanno ai servizi sociali, così Olivia chiede aiuto a Francesco e Nice per risolvere la situazione. Eros dà tutta la colpa a Nadja, scappare per lui è la soluzione migliore. Intanto Silvia scopre la verità e dà un ultimatum a Olivia. Passato il processo Olivia dovrà prendere alcune decisioni magari dolorose ma sicuramente necessarie.

2×08 Maturità: sono passati tre mesi dopo, Olli ora ha più tempo libero, ma deve anche fare i conti con la maturità e la malinconia per l’assenza di Francesco, che si sta per trasferire in Canada con Silvia che ha una sorpresa inaspettata con cui tutti dovranno fare i conti. Nice, invece, si deve adattare alla difficile convivenza con le sue due nipoti adolescenti, mentre Eros fa di tutto per farsi lasciare da Fabio.