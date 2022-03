Le Iene: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 23 marzo

GdS

23 Marzo 2022 - 09.17 Giornale dello Spettacolo

Le Iene torna stasera, mercoledì 23 marzo 2022, con un nuovo appuntamento settimanale, sempre con la conduzione di Teo Mammuccari e Belen Rodriguez accompagnati da diversi ospiti. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su Italia 1.

Le Iene anche questa settimana vede i conduttori affiancati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio di stasera troveremo Coez e Simone Marchetti. Stasera la puntata, come le precedenti, sarà dedicata principalmente al conflitto in Ucraina, con servizi che racconteranno la guerra in pieno stile iene.

Non mancheranno, però, momenti più leggeri come le interviste singole e gli scherzi. Stasera vedremo Joe Bastianich continuare la sua copertura del conflitto, stavolta si trova a Dubai per raccontare la fuga dei russi dalle sanzioni dei paesi occidentali.

Poi Luigi Pelazza, insieme a un ex generale di corpo d’armata, proverà a spiegare l’utilizzo di armi non convenzionali, da parte della Russia. Si parla di droni kamikaze, bombe termobariche per poi arrivare a armi di distruzione più devastanti.

Gaetano Pecoraro continuerà la sua inchiesta su Andrea Bulgarella, un imprenditore di Trapani accusato di aver riciclato soldi per la mafia. Bulgarella è stato assolto a livello giudiziario, ma nella vita di tutti i giorni viene comunque considerato una persona da evitare. In primis il sistema bancario lo continua a segnalare come problematico, quindi non può aprire conti e questo sta influenzando la sua vita.

Alessandro Onnis torna sull’utilizzo delle patch cutanee per combattere la calvizie. Stavolta approfondirà l’argomento dal punto di vista psicologico. Infine ci sarà anche uno scherzo, stavolta Sebastian Gazzarini ha preso di mira l’attore Giorgio Pasotti. L’intervista singola della settimana, invece, è con Marvin Vettori, talento italiano della UFC, organizzazione di arti marziali miste statunitense.