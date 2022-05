Speciale Le Iene: Paola Catanzaro, da Mistico a Showgirl, stasera martedì 10 maggio su Italia 1

GdS

‘Le Iene presentano – Paolo Catanzaro: Da Mistico a Showgirl’ è il titolo dello speciale de Le Iene in onda stasera, martedì 10 maggio su Italia 1. Lo speciale è presentato da Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli che si sono occupate già del caso durante le puntate dello show al mercoledì. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su Italia 1.

Lo Speciale de Le Iene sarà dedicato alla truffa milionaria messa in piedi da Paolo Catanzaro. Si tratta del l’ex veggente di Brindisi diventato poi Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, che prometteva guarigioni e salvezza nello spirito e nel corpo in cambio di cospicue somme di denaro.

Come da comunicato stampa: “Le Iene si sono occupate del caso per la prima volta nel 2017, quando sono arrivate in redazione le prime testimonianze. Alcune di queste raccontavano di aver creduto alle apparizioni soprannaturali descritte da Paolo, di averlo assecondato in molte richieste, o di aver elargito, in cambio del “miracolo”, grandi somme di denaro.

Altre segnalazioni parlavano invece di donazioni per progetti religiosi e benefici quando si trattava di un vero e proprio metodo organizzato con scopo di lucro. La “mistica” avrebbe infatti convinto molti dei suoi fedeli a farsi dare del denaro in qualità di offerte per la costruzione di croci che, piantate in più parti d’Italia avrebbero aiutato a salvare il mondo anche da calamità naturali, oppure per gli orfani per cui si era finta responsabile di una struttura, per interventi di guarigione da malattie gravi o terminali o per la realizzazione di film.

Nonostante le dichiarazioni spontanee, nessuno dei suoi ex fedeli era ricorso a vie legali ma, a seguito della messa in onda del primo servizio e di altre novità emerse, quasi tutti hanno denunciato la donna. Finanza e Procura hanno messo nero su bianco quelli che prima erano solo sospetti”.

Il comunicato continua: “Dal 1992 al 2018: Paolo aveva solo 15 anni quando – come lui stesso ha sempre sostenuto – mentre partecipava alla tradizionale processione di Ferragosto a Brindisi, avrebbe visto la Vergine Maria. Da quel giorno le apparizioni divennero costanti, prima ogni 15 del mese, poi il 24.

La Madonna gli si palesava e gli lasciava dei messaggi da diffondere, delle preghiere da condividere con i suoi compaesani. Lui lo faceva celebrando delle messe in una chiesetta sconsacrata in campagna, alla presenza di pochi fedeli … che poi diventarono sempre più numerosi.

Dopo sette anni, senza specificare il motivo, il ragazzo prenderà una pausa dagli incontri di preghiera. Nel 2014 Paolo scompare definitivamente e, grazie a un’operazione chirurgica fatta in Thailandia, diventa una donna a tutti gli effetti: Paola. Racconta il suo cambio di sesso in vari salotti televisivi e tenta di fare la showgirl, vivendo nel lusso nonostante dichiari di possedere pochi spiccioli.”