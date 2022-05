Le Iene, stasera mercoledì 11 maggio su Italia 1: si parla di Elisabetta Franchi con la ministra Bonetti

GdS

11 Maggio 2022

Le Iene torna stasera, mercoledì 11 maggio 2022 su Italia 1, tra spettacolo leggero e inchieste dal conflitto in Ucraina. Nella nuova puntata di stasera tornano i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez che sono accompagnati da vari ospiti in studio. L’appuntamento è per ogni mercoledì alle 21:20 circa su Italia 1.

A Le Iene anche questa settimana, i due conduttori sono affiancati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti di stasera, invece, troveremo la calciatrice e dirigente sportiva Sara Gama; il rapper Dutch Nazari e l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero.

Stasera la trasmissione, insieme a Alice Martinelli parlerà della polemica scatenata in settimana da Elisabetta Franchi. Ne parlerà con Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, e Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità. Come sapete Elisabetta Franchi parlando a un convegno, a cui le due intervistate erano presenti, ha parlato di lavoro, donne e maternità. Nel servizio anche un intervista a Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato di Luisa Spagnoli Spa, parlando dell’inclusività delle donne nella storia della sua azienda.

Poi si parlerà di informazione e del ruolo dei commentatori nei vari programmi televisivi, soprattutto che adesso coprono il conflitto in Ucraina. Se ne occuperà Pecoraro che stilerà una classifica dei commentatori più presenti nei talk, esaminando tutti i programmi in onda in prima serata e in preserale nella nostra televisione. La classifica sarà commentata da Enrico Mentana per La7 e Paolo Del Debbio per Mediaset, nessuno dei giornalisti Rai ha voluto commentare.

Si tornerà sulla questione dei rifiuti a Roma. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha ricevuto poteri speciali dal Governo e ha annunciato la possibilità di costruire un termovalorizzatore a controllo pubblico. Filippo Roma raccoglierà delle dichiarazioni sul tema, dello stesso sindaco e di Carlo Calenda.