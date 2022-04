Le Iene, stasera, mercoledì 27 aprile, ospite Gianluca Grignani

globalist

27 Aprile 2022 - 19.36

Le Iene torna stasera, mercoledì 27 aprile 2022 su Italia 1, tra spettacolo leggero e inchieste dal conflitto in Ucraina. Nella nuova puntata di stasera tornano i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez che sono accompagnati da vari ospiti in studio. L’appuntamento è per ogni mercoledì alle 21:20 circa su Italia 1.

A Le Iene anche questa settimana, i due conduttori sono affiancati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra i volti noti che saranno ospiti della puntata di stasera, c’è una personalità che si vede pochissimo ultimamente (l’ultima volta a Sanremo con Irama), il cantante Gianluca Grignani.

Stasera, nella nuova puntata de Le Iene, vedremo Alice Martinelli che si occuperà di inclusione nei posti di lavoro di persone disabili. Sempre nel tentativo di convincere le istituzioni a prendere in considerazione il modello adottato a Lecco già visto nel servizio precedente, Martinelli parlerà con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

Nina Palmieri invece si occuperà di Luca, un bimbo autistico che sarebbe stato preso in giro dalle sue maestre in una chat arrivata alla madre Lucia. Palmieri parlerà con Lucia e incontrerà Luca prima di partire in “missione” per ricostruire l’accaduto. Luca non frequenta più quella scuola, e grazie all’iuto dell’associazione “La Battaglia di Andrea” è riuscito a trovarne una che tutela le persone disabili.

Gaetano Pecoraro si occuperà di stipendi, in particolare del divario tra quelli molto alti e i salari minimi, in Italia e nel mondo. Ne parlerà con il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini; con l’economista Riccardo Puglisi.

Sulla scelta di alcune donne di non ricorrere più alla depilazione Alessandro Onnis incontra Filomena Mastromarino, in arte Malena e Luce Caponegro, conosciuta con il nome di Selen. Cercherà di capire il loro punto di vista sul tema e per commentare le dichiarazioni di alcune “attiviste femministe” che precedentemente si erano confrontate con l’inviato, spiegando le motivazioni della loro decisione.