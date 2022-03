‘Fuori dal Coro’ di martedì 8 marzo 2022, temi e anticipazioni sulla puntata di stasera: quali conseguenze economiche av

GdS

8 Marzo 2022 - 09.33 Giornale dello Spettacolo

‘Fuori dal Coro’, il programma di approfondimento di Mario Giordano, torna stasera, martedì 8 marzo 2022, su Retequattro. Ecco i temi e le anticipazioni dell’episodio, che verterà anche questa volta sul conflitto in Ucraina.

A ‘Fuori dal Coro’, in onda stasera alle 21.20, seguiremo gli aggiornamenti in diretta del conflitto in Ucraina, con costanti collegamenti con gli inviati e la popolazione dalle città sotto assedio. Ampio spazio sarà dedicato anche alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina.

Inoltre, verrà mandata in onda un’inchiesta sul ritardo nello sfruttamento del gas italiano e alle possibili soluzioni alternative all’import dalla Russia.