Fuori dal Coro di martedì 19 aprile: ospiti e anticipazioni

19 Aprile 2022 - 14.32 Giornale dello Spettacolo

Fuori dal Coro, il programma di approfondimento di Mario Giordano, torna stasera, martedì 19 aprile 2022, su Retequattro. Stasera tra un aggiornamento e l’altro sulla situazione in Ucraina, si parlerà di economia di guerra in Italia. La differenza tra informazione e propaganda quando si tratta di esporre gli eventi del conflitto. Infine vedremo un reportage esclusivo da Mariupol.

A Fuori dal Coro stasera ci saranno tutti gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con uno sguardo sulle conseguenze per gli italiani che iniziano a scoprire cos’è l’economia di guerra e cercano di trovare delle soluzioni per resistere. Mario Giordano si occuperà, inoltre, dell’aspetto informativo del conflitto, in uno scenario in cui la propaganda si sovrappone alle notizie verificate. Con un reportage esclusivo si racconterà la situazione a Mariupol, per cercare di capire cosa è successo alla città martire presa di mira dai russi.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al fenomeno delle baby gang e a nuove storie di occupazioni abusive.