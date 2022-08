"Fuori dal Coro" di Mario Giordano in onda stasera alle 21.20 su Rete 4: ospiti e temi della puntata

globalist

30 Agosto 2022 - 12.34

Preroll

Stanno ritornando tutti i talk andati in ferie per l’estate: stasera, infatti, andrà di nuovo in Onda “fuori dal Coro”, il programma di Rai 4 condotto da Mario Giordano. Verrà trasmesso alle 21.20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

OutStream Desktop

Top right Mobile

I temi e gli ospiti della puntata di stasera – Nella puntata di oggi, martedì 30 agosto, sono previsti due ospiti illustri. Il giornalista intervisterà la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, e l’economista e candidato alle politiche con +Europa, Carlo Cottarelli. Come anticipato tra i temi della puntata ci sarà la campagna elettorale, ma anche il carovita e l’emergenza sociale, tra violenze dei giovani per avere successo sui social.

Middle placement Mobile

Ospite anche la professoressa Maria Rita Gismondo, per parlare delle ultime tappe per contrastare il Covid-19. Dalla strategia dello stato sugli effetti avversi del vaccino a alcune testimonianze. Infine, si parlerà anche di cambiamento climatico e vedremo nuovi casi di occupazioni abusive di case.