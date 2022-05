Fuori dal Coro, i temi di stasera, martedì 10 maggio, su Rete 4

GdS

10 Maggio 2022 - 09.02 Giornale dello Spettacolo

Fuori dal Coro torna stasera, martedì 10 maggio 2022 su Rete 4, condotto da Mario Giordano. Il programma andrà in onda con una nuova puntata stasera alle 21:25 circa su Rete 4. Stasera tra un aggiornamento e l’altro sulla situazione in Ucraina, vedremo un reportage sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, si parlerà delle difficoltà delle industrie del Made in Italy. Poi ci si concentrerà sulla campagna vaccinale e sulla possibile quarta dose.

A Fuori dal Coro stasera, come si legge nel comunicato stampa, “nel giorno della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un reportage esclusivo sui rapporti tra Italia e USA sarà al centro della puntata”.

“Poi ci sarà un’inchiesta sull’aumento dei profitti di alcune industrie americane operanti nel settore del gas. Poi un viaggio nelle aziende italiane, eccellenze del Made in Italy, che si trovano a fronteggiare serie difficoltà a causa del caro energia e delle sanzioni”.

“A seguire, un focus sulla situazione sanitaria e in particolare sulla campagna di vaccinazione giunta alla quarta dose. Con un’inchiesta sui possibili sprechi di dosi dei vaccini attualmente utilizzati che, a partire da settembre, potrebbero essere sostituiti da nuovi, ricalibrati sulle varianti”.

“Infine, una pagina sarà dedicata alla piaga delle violenze sessuali, con nuovi sviluppi e la testimonianza esclusiva di una delle vittime di Omar Confalonieri; l’agente immobiliare arrestato a novembre per aver narcotizzato una coppia e abusato della donna”.