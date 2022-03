Fuori dal Coro di martedì 15 marzo 2022, anticipazioni: guerra in Ucraina, ormai a Kiev lo scontro è casa per casa

GdS

15 Marzo 2022

‘Fuori dal Coro’, il programma di approfondimento di Mario Giordano, torna stasera, martedì 15 marzo 2022, su Retequattro. Ecco i temi e le anticipazioni dell’episodio, che verterà anche questa volta sul conflitto in Ucraina.

A ‘Fuori dal Coro’, in onda stasera alle 21.20, seguiremo gli aggiornamenti in diretta del conflitto in Ucraina, con testimonianze dei cittadini coinvolti. Si discuterà anche delle conseguenze economiche per l’Italia e proseguirà l’inchiesta sul gas italiano.

Ampio spazio sarà dedicato a un reportage con immagini inedite della guerriglia urbana a Kiev e nei suoi sobborghi, uno scontro casa per casa che coinvolge l’intera popolazione. Nel corso della serata, continua poi l’inchiesta della trasmissione sulle conseguenze economiche ed energetiche della guerra.

In particolare, con un viaggio in Sicilia si analizzerà il potenziale italiano non sfruttato in materia di gas. Una pagina sarà invece dedicata alla situazione attuale delle miniere di carbone italiane – di cui non si esclude una possibile riapertura – e delle energie rinnovabili, strumenti a disposizione del nostro Paese per allentare la nostra dipendenza energetica.