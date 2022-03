‘La Versione di Fiorella’: gli ospiti di stasera di Fiorella Mannoia su Rai 3

GdS

7 Marzo 2022 - 09.15 Giornale dello Spettacolo

Preroll

‘La Versione di Fiorella’, l’appuntamento condotto da Fiorella Mannoia, torna stasera, lunedì 7 marzo, su Rai 3 in seconda serata. Il programma, ispirato allo storico ‘L’Almanacco del Giorno Dopo’ degli anni ’70-’90, racconta eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda, ma in altri anni e in altre parti del mondo, festeggiando anche i compleanni e le ricorrenze di quella data.

OutStream Desktop

Top right Mobile

‘La Versione di Fiorella’ avrà come ospiti stasera la band Litfiba e la comica Paola Minaccioni. Gli ospiti interverranno nel racconto, portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica e i filmati di repertorio saranno gli elementi principali del racconto.

Middle placement Mobile

‘La Versione di Fiorella’ va in onda su Rai 3 in seconda serata, a partire dalle 23:15.