‘La Versione di Fiorella’, stasera l’ultimo episodio su Rai 3 con ospite Pif

14 Marzo 2022 - 09.09 Giornale dello Spettacolo

‘La versione di Fiorella’ torna stasera, lunedì 14 marzo 2022, con l’ultimo episodio in seconda serata su Rai 3. Il programma condotto da Fiorella Mannoia, ispirato allo storico programma di Rai 1 ‘L’Almanacco del giorno dopo’, avrà un solo ospite, l’attore e regista Pif (Pierfrancesco Diliberto)

‘La Versione di Fiorella’, in insta stasera dalle 23:15/23:20 a 00:00 racconta e commenta gli eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda, ma in altri anni e in altre parti del mondo, festeggiando anche i compleanni e le ricorrenze di quella data.

Ne ‘La Versione di Fiorella’ non c’è nulla di certo: gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie.

Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.