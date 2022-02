La Versione di Fiorella: stasera ospiti Enrico Brignano, Alessandra Amoroso e Paolo Simoni

GdS

La Versione di Fiorella torna nella seconda serata di Rai 3, dopo Presa Diretta: Fiorella Mannoia torna in un programma intimo e dedicato alla narrazione del presente. Ecco chi sono gli ospiti della puntata di lunedì 21 febbraio.

Saranno presenti il comico Enrico Brignano, la cantante Alessandra Amoroso e il musicista Paolo Simoni. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La Versione di Fiorella si ispira all’Almanacco del Giorno dopo, lo storico programma di Rai1 andato in onda tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’90, per darne una nuova versione, in cui si racconteranno eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda, ma in altri anni e in altre parti del mondo, festeggiando anche i compleanni e le ricorrenze di quella data.

Il programma di Fiorella Mannoia di Rai 3 avrà in ogni puntata avrà degli ospiti che interverranno nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica e i filmati di repertorio saranno gli elementi principali del racconto. Ma ne ‘La versione di Fiorella’ le cose a volte si ribalteranno. Gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie.