‘Non è L’Arena’, Donato: “I manifestanti arrestati in Russia come Puzzer, anche lui portato via’. La reazione di Giletti

28 Febbraio 2022 - 09.01 Giornale dello Spettacolo

A ‘Non è L’Arena’, programma su La7 condotto da Massimo Giletti dove si continua a invitare il peggio della fronda negazionista e complottista, era presente ieri sera anche l’europarlamentare Francesca Donato, nota per le sue posizioni No Vax.

A ‘Non è L’Arena’ si è affrontato ovviamente il tema della guerra in Ucraina. Parlando delle quasi 5.000 persone che sono state arrestate in Russia per aver manifestato contro la guerra, Donato ha dovuto fare la solita provocazione: “Anche Stefano Puzzer, che era in piazza da solo, è stato portato via. Se dobbiamo parlare di libertà d’espressione non diamo buoni esempi anche in Italia”.

Donato prima di tutto dice il falso, perché Stefano Puzzer non è mai stato portato via dalla polizia, ma al netto delle bugie abbiamo un’europarlamentare che paragona la polizia russa che trascina via i manifestanti per la pace al portuale guru dei No Vax.

Le dichiarazioni riguardanti il leader dei portuali di Trieste che hanno scatenato la reazione del conduttore: “Io ho visto in Italia di tutto e il contrario di tutto. Non ho mai visto arrestare persone in massa semplicemente perché testimoniavano. Portavano fiori davanti all’ambasciata ucraina”.