Camilla Giorgi torna dopo il silenzio: annuncia il suo ritiro dal tennis e parla di falsità sul suo conto

11 Maggio 2024 - 20.16

ATF

«Miei adorati fan sono felice di annunciare felicemente il mio ritiro dalla carriera tennistica». Dopo giorni di silenzio lo scrive Camila Giorgi in una storia Instagram.

«Ci sono state molte informazioni inesatte sui miei piani futuri quindi vi invito a seguire la mia pagina Instagram per informazioni veritiere perché finora ci sono stati solo articoli fake», scrive la tennista italo-argentina, dopo i dubbi sulla sua «sparizione» degli ultimi giorni, legata secondo qualcuno a problemi fiscali.

I rumors

L’Agenzia delle Entrate italiana è alla ricerca di Camila Giorgi, la quale sembra essere scomparsa dopo che è trapelata la notizia del suo ritiro dal mondo del tennis. Nessuno ha notizie di lei da giorni, e nemmeno l’Agenzia delle Entrate, tramite la Guardia di Finanza, è riuscita a rintracciarla per notificarle degli atti fiscali. La 32enne di Macerata è oggetto di accertamenti fiscali per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Guardia di Finanza l’ha convocata senza successo lo scorso 13 aprile. Sospettano che possa aver lasciato l’Italia, e forse anche l’Europa, per sfuggire al fisco. Nonostante le preoccupazioni di amiche e colleghe, come la capitana Garbin, non è stata ancora presentata alcuna denuncia per la scomparsa di Giorgi.

Inoltre, dalle indagini condotte dalla Procura di Firenze emerge che anche la famiglia dell’ex tennista potrebbe avere problemi con le dichiarazioni dei redditi, con le dichiarazioni annuali risultanti non presentate.