‘Miami Beach’, stasera su Rai 2 il film dei fratelli Vanzina: trailer e cast

24 Febbraio 2022 - 09.44 Giornale dello Spettacolo

‘Miami Beach’, il film dei fratelli Vanzina in onda stasera giovedì 24 febbraio su Rai 2 in prima serata. La commedia del film uscito nel 2016 vede nel cast Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Max Tortora.

‘Miami Beach’, di Enrico e Carlo Vanzina, stasera su Rai 2, ha incassato in Italia 688 mila euro. È prodotto da Leone Film e Rai Cinema.

‘Miami Beach’ – trama del film

Protagonisti sono un gruppo di ragazzi italiani a Miami, tra chi è in vacanza e chi è in cerca di fortuna. Tra questi due si innamorano mentre i genitori in patria si detestano e la situazione non sarà così semplice da gestire.

‘Miami Beach’ – il trailer