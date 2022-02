‘Mia Martini, Fammi sentire Bella’: stasera su Rai 3 il documentario sulla grande artista italiana

GdS

24 Febbraio 2022 - 09.47

‘Mia Martini, Fammi sentire bella’, il documentario di Giorgio Verdelli andrà in onda stasera su Rai 3. Il film racconta la storia di una delle più grandi cantanti della storia italiana, a 25 anni dalla sua scomparsa, svelando i punti oscuri della sua anima fragile.

‘Mia Martini, Fammi sentire bella’ è un appuntamento da non perdere: . Tra interviste ad amici e colleghi, immagini di archivio si ripercorre la storia personale e la carriera di Mia Martini. A narrare la storia è l’attrice Sonia Bergamasco.

Nel film interverranno anche le sorelle dell’artista, Loredana Bertè, Leda e Olivia, insieme ai nipoti Luca e Manuela. Tra gli altri si aggiungono i racconti di Caterina Caselli, Dori Ghezzi e i grandi autori che per lei hanno scritto canzoni eterne.

Durante il docufilm è trasmesso l’ultimo concerto effettuato da Mia Martini a Portofino nel settembre del 1994. L’artista cantò non solo i suoi più grandi successi come Almeno tu nell’Universo ma anche Emozioni, Imagine, La vie en rose, Ne me quitte pas e Agapimu.