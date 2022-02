Cartabianca, i temi di stasera: bocciatura dei referendum, obbligo di Green Pass e caro bollette

GdS

22 Febbraio 2022

‘#Cartabianca’ torna stasera alle 21.20 su Rai 3: temi affrontati da Bianca Berlinguer saranno la bocciatura da parte della Consulta dei referendum su eutanasia, cannabis e responsabilità civile dei magistrati, le polemiche sull’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, le preoccupazioni per la nostra economia dovute al caro energia e alla crescita dell’inflazione e poi le tensioni internazionali.

Referendum – È ormai passata quasi una settimana dalla bocciatura dei referendum su cannabis ed eutanasia. A Cartabianca si affronteranno le polemiche che sono seguite a questa decisione, parecchio contestata specie alla luce dell’enorme successo che avevano avuto le raccolte firme per entrambi i referendum.

Green Pass – Dal 15 febbraio è scattato l’obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro e per chi ha almeno 50 anni. La norma, che entra in vigore nonostante il superamento delle misure emergenziali, impone la certificazione verde rafforzata, da ottenere tramite il vaccino anti-Covid o la guarigione dall’infezione, per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio al 15 giugno.

Caro energia – Il tema dell’aumento delle bollette è molto sentito, specie alla luce degli ultimi, drammatici sviluppi della situazione in Ucraina, che sull’Italia avrà conseguenze soprattutto sull’energia, in caso di un effettivo scontro aperto tra Russia e Ucraina.