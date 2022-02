La tensione tra Kiev e Mosca fa una 'vittima': Alina Pash non rappresenterà l'Ucraina all'Eurovision Song Contest

globalist

16 Febbraio 2022 - 19.45

La tensione fra Kiev e Mosca fa una ‘vittima’: la cantante Alina Pash,

Alina Pash non rappresenterà l’Ucraina all’Eurovision Song Contest. Lo riferisce la Bbc spiegando che la decisione arriva dalla stessa cantante 28enne che, come vincitrice del Vidbir 2022 (il Sanremo ucraino), avrebbe diritto a partecipare alla manifestazione canora in programma a Torino dal 10 al 14 maggio prossimi. Una decisione presa con “il cuore pesante” dopo avere ricevuto attacchi sui social che la definivano “non ucraina”. “Sono cittadina ucraina. Seguo la legge ucraina e cerco di portare le tradizioni e i valori dell’Ucraina nel mondo”, ha scritto l’artista sul suo profilo Instagram.

Tutto nasce in seguito a un viaggio che la cantante avrebbe fatto in Crimea nel 2015, perché il regolamento del Vidbir dice chiaramente che i partecipanti non possono essersi esibiti nei territori della Russia, definita “Paese aggressore”. E la Crimea è stata annessa alla Russia nel 2014. Inoltre, secondo la legge ucraina, l’accesso in Crimea è consentito soltanto via terra, mentre lei in un’intervista di tre anni fa, aveva raccontato di un viaggio in Crimea usando il verbo “volare”.

Quindi gli organizzatori del Vidbir avevano annunciato di essere pronti a squalificare la Pash. Ma lei, pur avendo sostenuto di non avere mai fatto “visite illegali” in Crimea, li ha preceduti ritirandosi dall’Eurovision. Nata in un piccolo villaggio sui Carpazi nell’Ucraina occidentale, Alina Pash è diventata famosa grazie alla versione di X Factor del suo Paese.