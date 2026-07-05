La Società dei Prigionieri Palestinesi accusa Israele: "Foto e video delle torture usati come umiliazione pubblica"

globalist Modifica articolo

5 Luglio 2026 - 12.48

ATF

La Società dei Prigionieri Palestinesi ha dichiarato domenica che il sistema di detenzione israeliano continua a consolidare una politica sistematica di documentazione e diffusione di immagini e video che mostrano torture e abusi contro i detenuti palestinesi, definendola una palese espressione di brutalità e dell’uso della tortura come strumento di umiliazione pubblica.

In un comunicato diffuso domenica, l’organizzazione ha affermato che le autorità israeliane hanno continuato a pubblicare fotografie e filmati che mostrano una dura repressione e gravi violazioni ai danni dei detenuti, comprese forme di umiliazione sistematica e pratiche che, secondo l’associazione, equivalgono a crimini contro l’umanità.

Il comunicato fa riferimento a un’immagine recentemente diffusa che ritrae un detenuto della Striscia di Gaza nudo e immobilizzato in modo brutale, definendola una scena scioccante che riflette un livello estremo di degradazione e che fa parte di un più ampio quadro di violazioni che accompagna la guerra in corso.

L’organizzazione aggiunge che i soldati israeliani sono la principale fonte di gran parte del materiale fotografico e video che documenta gli abusi contro i prigionieri. Pur affermando che Israele ha cercato di presentare questi episodi come casi isolati, la Società sostiene che i dati raccolti sul campo e le testimonianze dei detenuti indicano che tali azioni fanno parte di una politica istituzionale che coinvolge diversi livelli del sistema israeliano.

Il comunicato critica inoltre i video pubblicati dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, sostenendo che contribuiscono a normalizzare queste pratiche e a rafforzare una cultura dell’impunità, incoraggiando la diffusione pubblica dei presunti abusi.

La Società dei Prigionieri Palestinesi ha infine rinnovato l’appello alla comunità internazionale e alle organizzazioni per i diritti umani affinché assumano le proprie responsabilità giuridiche e morali e agiscano con urgenza per porre fine a quella che definisce una politica di impunità che consente il protrarsi delle violazioni, in particolare nei confronti dei detenuti palestinesi.